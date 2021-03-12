ЦБ отозвал лицензию у банка «Современные стандарты бизнеса»

Центробанк (ЦБ) России принял решение отозвать лицензию у коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса» (КБ «ССтБ»). Соответствующий приказ был опубликован 12 марта на сайте регулятора.

Причиной для отзыва лицензии стали нарушения банком федеральных законов, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В течение последнего года ЦБ РФ неоднократно применял меры против КБ «ССтБ».

«Деятельность Банка «ССтБ» была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

На данный момент в КБ «ССтБ» назначена временная администрация Банка России. Она будет работать до назначения управляющего или ликвидатора кредитной организации.

Вкладчики смогут вернуть 100% своих вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

Ранее в этот же день ЦБ РФ отозвал лицензию АО КБ «ФорБанк», руководствуясь тем, что ФорБанк неоднократно нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

В феврале этого года был озвучен прогноз о том, что 33 российских кредитных организации в 2021 году рискуют потерять свою лицензию. Специалисты связали риски дефолта с не восстановившейся после пандемии коронавируса экономикой, а также с оттоком средств россиян из вкладов.