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Эксперты назвали стоимость безлимитного интернета в разных странах

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Россияне платили за безлимитный интернет около 830 рублей в месяц в 2020 году. Такая стоимость тарифа примерно в пять раз меньше, чем в среднем в мире. Об этом стало известно из исследования информационно-аналитического агентства Content Review.

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В исследовании агентства использовались данные 163 операторов связи из 50 стран мира.

«Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 4405,1 рубля, в России — 830 рублей (3181,8 и 602,5 рубля на конец 2019 года соответственно)», — указано в исследовании.

В мире стоимость 1 гигабайта мобильного интернета составила 189,8 рубля, в России — 24,6 рубля. Низкие цены российских операторов связаны с тем, что абонентов переводят на тарифы с большим пакетом трафика, при этом дорожают услуги медленно.

«Последовательный отказ от безлимитных тарифов как основы для продажи новых контрактов и подключения новых абонентов привел к тому, что стоимость мобильного интернета в пересчете на 1 гигабайт в России снизилась в полтора раза. При этом тарифы с безлимитным интернетом даже с учетом подорожания на 38% стали самыми дешевыми в мире», — прокомментировал «РИА Новости» руководитель Content Review Сергей Половников.

Ранее, 5 марта, оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пользовательской пилотной 5G-сети в диапазоне 4,9 ГГц. Пилотная сеть будет работать в 14 популярных столичных локациях.

В компании отметили, что абоненты с 5G-совместимыми смартфонами смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету с минимальными задержками и скоростью до 1,5 Гбит/c.

В феврале сообщалось, что новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. По мнению экспертов, применение Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно из-за взаимных помех.

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