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В Москве включили первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей

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Оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пользовательской пилотной 5G-сети в диапазоне 4,9 ГГц, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании в пятницу, 5 марта.

Пилотная сеть будет работать в 14 популярных столичных локациях.

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В компании отметили, что абоненты с 5G-совместимыми смартфонами смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету с минимальными задержками и скоростью до 1,5 Гбит/c.

Президент компании-оператора Алексей Корня заявил, что пилотная сеть пятого поколения будет доступна тысячам абонентов в реальных условиях.

По его словам, пользователи 5G-совместимых смартфонов смогут «испытать все преимущества нового стандарта» при загрузке «тяжелого» контента, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр и при раздаче быстрого Wi-Fi.

Где запустили 5G

5G от МТС доступна в следующих местах: Никольский пассаж, Ветошный переулок; Большая Дмитровка, Театральный проезд, Кузнецкий Мост, ЦУМ, Петровский пассаж; Лубянская площадь, Большая Лубянка.

Также в таких местах, как Центральный детский магазин; Никольская улица, отель «St. Regis Москва Никольская»; Москворецкая набережная, парк «Зарядье», Большой Москворецкий мост, Раушская набережная; ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Пречистенская и Фрунзенская набережные; Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ; Краснопресненская и Пресненская набережные у «Москва-Сити», набережная Тараса Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион».

Воспользоваться 5G-сетью можно будет в таких локациях, как смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark; Университетская площадь у здания МГУ; парк «Ходынское поле», Ходынский бульвар; главная аллея и каток ВДНХ; развлекательный центр «Остров мечты» и инновационный центр «Сколково» в районе улицы Малевича.

В феврале сообщалось, что новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. По мнению экспертов, применение Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно из-за взаимных помех.

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