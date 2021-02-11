Новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G

Новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. На рассматриваемый для развертывания сетей пятого поколения в России диапазон 6 ГГц (6425–7100 МГц) претендует Wi-Fi-6E — улучшенная версия предыдущей технологии беспроводной связи, позволяющая передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. Об этом рассказал «Известиям» замдиректора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио (НИИР) Евгений Девяткин.

Сегодня Wi-Fi занимает нишу «нижнего» поддиапазона (5925-6425 МГц), а «верхний» (6425-7125 МГц), могут определить под 5G на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году. Решение участников грядущей конференции повлияет на развитие сетей пятого поколения во всем мире.

«За использование «верхнего» поддиапазона 6 ГГц ведется конкурентная борьба между двумя стандартизирующими организациями: институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE, отвечает за развитие технологии Wi-Fi) и консорциумом, разрабатывающим спецификации для мобильной связи (3GPP, отвечает за развитие технологии 5G)», — объяснил Евгений Девяткин.

Использование Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно из-за взаимных помех, предупредил специалист. Поэтому для разгрузки трафика в локальных городских зонах операторам необходим частотный ресурс в другом диапазоне.

Действительно, верхняя часть диапазона 6 ГГц предлагается в некоторых странах для 5G в нелицензируемом режиме, а нижняя часть — для Wi-Fi 6E, подтвердил директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Inc Игорь Харлашкин.

Wi-Fi 6E и 5G можно назвать оппонентами в диапазоне 6 ГГц, отметили в пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), поскольку обе технологии с большой вероятностью будут конкурировать за международную гармонизацию частотного ресурса. Если предпочтение по всему миру будет отдано Wi-Fi, то 5G в этом диапазоне мы можем не увидеть и в России, добавили в МТС.

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Оппонент недоступен: новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G