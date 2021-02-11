Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден высказался на тему применения США военной силы
Политика
Путин назначил нового посла в Эквадоре
Мир
США ввели санкции против участников военного переворота в Мьянме
Мир
В Госдуме оценили слова главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»
Мир
Сенат США начал рассмотрение импичмента Трампа
Мир
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Мир
Власти Германии продлили карантин до 7 марта
Мир
Глава ФРС США заявил о долгих годах восстановления рынка труда в стране
Мир
Оппозиционная партия Латвии оспорит решение о блокировке русскоязычных каналов

Новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. На рассматриваемый для развертывания сетей пятого поколения в России диапазон 6 ГГц (6425–7100 МГц) претендует Wi-Fi-6E — улучшенная версия предыдущей технологии беспроводной связи, позволяющая передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. Об этом рассказал «Известиям» замдиректора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио (НИИР) Евгений Девяткин.

День открытых сетей: в России готовятся принять нацстандарты OpenRAN
В перспективе это ускорит развертывание сетей 5G

Сегодня Wi-Fi занимает нишу «нижнего» поддиапазона (5925-6425 МГц), а «верхний» (6425-7125 МГц), могут определить под 5G на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году. Решение участников грядущей конференции повлияет на развитие сетей пятого поколения во всем мире.

«За использование «верхнего» поддиапазона 6 ГГц ведется конкурентная борьба между двумя стандартизирующими организациями: институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE, отвечает за развитие технологии Wi-Fi) и консорциумом, разрабатывающим спецификации для мобильной связи (3GPP, отвечает за развитие технологии 5G)», — объяснил Евгений Девяткин.

Использование Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно из-за взаимных помех, предупредил специалист. Поэтому для разгрузки трафика в локальных городских зонах операторам необходим частотный ресурс в другом диапазоне.

Действительно, верхняя часть диапазона 6 ГГц предлагается в некоторых странах для 5G в нелицензируемом режиме, а нижняя часть — для Wi-Fi 6E, подтвердил директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Inc Игорь Харлашкин.

Wi-Fi 6E и 5G можно назвать оппонентами в диапазоне 6 ГГц, отметили в пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), поскольку обе технологии с большой вероятностью будут конкурировать за международную гармонизацию частотного ресурса. Если предпочтение по всему миру будет отдано Wi-Fi, то 5G в этом диапазоне мы можем не увидеть и в России, добавили в МТС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оппонент недоступен: новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021