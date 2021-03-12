В космос выкинули самый тяжелый мусор в истории МКС

С борта Международной космической станции (МКС) выбросили платформу со старыми аккумуляторами, которая весит 2,5 т, передает телеканал «Известия».

Платформа была переведена в безопасное положение манипулятором SSRMS, после чего ее выбросили с МКС. Со временем мусор должен сойти с орбиты и сгореть в слоях атмосферы.

Отмечается, что платформа массой 2,5 т стала самым тяжелым грузом, выброшенным в космос.

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