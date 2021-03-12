США объявили условия введения новых санкций по Nord Stream 2

США введут новые санкции по «Северному потоку — 2» при условии, если в течение отведенных на это законодательством трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта. Об этом заявил в четверг, 11 марта, на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Трансляция выступления велась в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства.

«Как вы знаете,... эти доклады (касающиеся рестрикций в отношении участников строительства проекта — Ред.) нужно предоставлять Конгрессу каждые 90 дней. За этот период в 90 дней мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона», — сказал он.

Прайс добавил, что, если санкции, согласно закону, будут необходимы, то ведомство сообщит об этом дополнительно.

Накануне на слушаниях в конгрессе США госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения в перспективе дополнительных односторонних санкций в отношении участников энергетического проекта.

Ранее, 10 марта, в конгрессе США раскритиковали Блинкена в связи с «недостаточными», по мнению ряда законодателей, санкциями против проекта «Северный поток – 2». 8 марта ряд республиканцев в палате представителей конгресса в письме дипломату выразили обеспокоенность по поводу отсутствия ограничительных мер в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода, со стороны администрации президента страны Джо Байдена.

Из-за санкций США проект уже покинул ряд судовладельческих и страховых компаний.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.