Японское СМИ напомнило о российской помощи после аварии на АЭС «Фукусима»

Накануне годовщины аварии на АЭС «Фукусима» Asahi Shimbun напомнило о российской помощи Японии в те тяжелые дни, причем как со стороны государственного, так и частного секторов.

«Можно бесконечно говорить о проблемах российской государственной системы, однако Россия — это страна, которая при возникновении кризисной ситуации предпринимает решительные действия, и инициатором при этом выступает власть. Кроме того, россияне — это добродушные люди, которые не оставляют ближнего в беде», — пишет автор статьи.

Как напоминает издание, в тот период российско-японские отношения находились на очень низком уровне, практически не проводились визиты глав обоих государств. Поэтому тогда, по словам колумниста, президент РФ Владимир Путин в отношении Японии, оказавшейся в кризисе, «разыграл энергетическую карту».

После аварии в марте 2011 года было необходимо провести техосмотр атомных электростанций, для чего требовалась их остановка, и к маю 2012 года Япония столкнулась с нехваткой электроэнергии. Россия отреагировала на японский кризис весьма оперативно и расширила поставки в страну энергоресурсов.

Путин заявил, что Россия готова предоставить Японии 4 млн тонн СПГ за 100 дней, и потребовал от «Газпрома» срочно связаться с японской стороной, чтобы уточнить, есть ли такая необходимость. СПГ, заготовленный для Европы, должны были перенаправить в Японию, а взамен расширить поставки газа в ЕС по трубопроводу.

В результате после 11 марта 2011 года, подчеркивает издание, между Японией и Россией установились взаимозависимые отношения, поскольку Стране восходящего солнца тогда нужен был сжиженный природный газ, а РФ, только дебютировавшая на рынке СПГ, хотела обеспечить стабильное направление экспорта.

Автор полагает, что для продвижения национальных интересов обеих стран положительную роль может сыграть то, что Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам участвует в российском арктическом проекте. В тоже время это будет зависеть от многих факторов, включая погоду и геополитику, поэтому неизвестно, сколько СПГ на самом деле получит Япония.

В хoде oпроса, прoведеннoго с ноября по декабрь 2020 годатeлеканалом NHK и результаты которого были опубликованы 1 марта, по меньшей мере 65% жителей Японии в той или иной степени не видят продвижения в работе по очистке от радиации районов префектуры Фукусима, которые были заражены после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» весной 2011 года.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что небольшой объем воды расплескался во время землетрясения из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на различных блоках станций на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.