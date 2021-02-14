Из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме вылилась вода во время землетрясения

Небольшой объем воды расплескался во время землетрясения в Японии из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на различных блоках станций на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». К такому выводу пришли специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований атомной электростанции, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что на первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» из бассейна на пол вылилось около 160 мл воды. Из другого бассейна расплескалось около 1,4 л жидкости. На пятом энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1» пролилось около 600 мл воды, а из бассейна шестого энергоблока — около 1,6 л.

Специалисты отмечают, что это не повлияет на процесс охлаждения топлива.

Телеканал уточняет, что инцидент не представляет собой опасности для окружающей среды, так как объемы расплескавшейся воды слишком малы, а содержание радиоактивных веществ в жидкости слишком низкое.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск) субботы, 13 февраля. Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около четырех баллов.

По последним данным, в результате природного катаклизма пострадали более 100 человек.