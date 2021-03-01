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Две трети японцев не увидели продвижения в работе по очистке Фукусимы от радиации

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По меньшей мере 65% жителей Японии в той или иной степени не видят продвижения в работе по очистке от радиации районов префектуры Фукусима, которые были заражены после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» весной 2011 года. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного телеканалом NHK.

Кроме того, почти каждый третий респондент заявил, что в префектуре также не продвигаются работы по восстановлению районов, пострадавших от землетрясения и цунами.

Опрос проводился с ноября по декабрь 2020 года, в нем приняли участие 2 311 респондентов.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что небольшой объем воды расплескался во время землетрясения из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на различных блоках станций на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2»

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.

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