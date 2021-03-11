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В Сербии обозначили сроки начала производства «Спутника V»

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Производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в сербском Институте вирусологии «Торлак» в Белграде начнется до 20 мая. Об этом в четверг, 11 марта, заявил министр промышленности и торговли страны Ненад Попович.

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«План действий выработан, мы идем с опережением графика — начало производства на базе «Торлака» запланировано до 20 мая. Поначалу мы произведем 4 млн доз вакцины», — приводит его слова сербская телерадиокомпания РТС.

По его словам, соглашение о передаче технологий между странами будет подписано до конца текущего месяца, а испытания препарата начнутся ближе к середине апреля.

В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга РФ уточнили, что Попович подчеркнул серьезный настрой властей Сербии наладить производство «Спутника V» на территории республики в ближайшее время.

Ранее в этот же день стало известно, что российскую вакцину от коронавируса разрешили применять в Намибии. Таким образом, препарат зарегистрирован уже в 50 странах.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Центром им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» — векторная вакцина на основе аденовируса человека.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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