Резкое усиление ветра прогнозируют в Санкт-Петербурге

Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погоды 12 марта. В Северной столице усилится ветер и пройдет метель.

По данным МЧС, местами в Петербурге выпадет умеренный снег. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. Об этом сообщает телеканал «78».

Ночная температура опустится до –9 градусов, в дневные часы ожидается около –3 градусов. На дорогах образуется гололедица. Также синоптики предупредили о снижении атмосферного давления.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о резком потеплении в Москве в выходные. Согласно прогнозам, 12 марта температура будет ниже климатической нормы на 8 градусов, а 14 марта превысит норму на 4 градуса. К 15 марта потеплеет до +4 градусов.