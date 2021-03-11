Синоптики пообещали резкое потепление в Москве в выходные

В ближайшие выходные в столице произойдет резкое потепление с осадками и усилением ветра. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно информации, если в пятницу, 12 марта, показания термометров будут на восемь градусов отставать от нормы, то уже в воскресенье, 14 марта, температура будет на четыре значения выше. В начале следующей недели, 15 и 16 марта, температура воздуха будет от –4 до +4 градусов, ветер южный 5–10 м/с.

Как отмечала ранее «Газета.ру», по словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, также в ближайшее воскресенье, 14 марта, в Москве и в Подмосковье сохранится облачная погода. Днем местами пройдут осадки в виде мороси и мелкого дождя.

10 марта сообщалось, что весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу, 13 марта, столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать. К воскресенью, 14 марта, потеплеет до +3 градусов, показатели вернутся в рамки климатической нормы.