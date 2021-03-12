Россияне признались в готовности переплачивать за бренд

Россияне всё чаще обращают внимание не только на качество товара, но и на коммуникацию бренда. 44% опрошенных жителей России готовы отказаться от продукции бренда, если не согласны с его ценностями, следует из результатов опроса проведенного экспресс-ритейлером «Самокат», оказавшихся в распоряжении «Известий».

Согласно опросу, в котором участвовали 4395 человек, каждый второй респондент считает приемлемой наценку за бренд в 15–20% от стоимости товара. А 36% опрошенных откажутся от покупки брендового товара в пользу аналогичного.

Большинство жителей России о новых производителях и брендах узнают случайно, выбрав незнакомый товар в магазине. Респондентов чаще всего привлекает натуральный состав продукта (66%) и большие скидки (51%).

При выборе продуктов питания рекомендациям знакомых следует каждый пятый россиянин. Чаще всего цена становится определяющим фактором выбора для мужчин. Стоимость товара важна для 28% мужчин, среди женщин таких 18%. А вот красивая упаковка оказалась важным критерием выбора только для зумеров (родившихся в 1997–2012 годы) — 49%.

В некоторых категориях россияне относятся с большей осторожностью к покупке товаров от незнакомых брендов. Молочные продукты, чай, кофе, сосиски и колбасы чаще всего предпочитают покупать только от проверенных производителей.

25 февраля сообщалось, что каждая шестая россиянка готова тратить на косметику до 10 тыс. рублей в месяц. Более 30% опрошенных женщин заявили, что увеличили свои расходы на косметику по сравнению с прошлым годом.