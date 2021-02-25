Опрос показал расходы россиянок на косметику

Каждая шестая россиянка готова тратить на косметику до 10 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса экспрес-ритейлера «Самокат», оказавшихся 25 февраля в распоряжении «Известий».

В исследовании приняли участие 3737 россиянок. Социологи узнали, по каким критериям женщины выбирают косметику, сколько тратят на средства для ухода и красоты и почему предпочитают покупать их в интернете.

Так, свыше 30% опрошенных женщин увеличили свои расходы на косметику по сравнению с прошлым годом. Четверть россиянок (25,6%) признались, что не готовы экономить на косметике даже в случае значительного снижения доходов.

Большинство (54,8%) участниц опроса отметили, что обычно тратят на косметику до 5 тыс. рублей в месяц, а каждая шестая — до 10 тыс. рублей. «При этом 46% россиянок отдают предпочтение брендам категории масс-маркета, а 29% — небольшим производителям и локальным брендам», — говорится в опросе.

Директор по маркетингу экспресс-ритейлера «Самокат» Игорь Рожко отметил, что 46% опрошенных россиянок указали, что покупают косметику именно онлайн. А среди причин отказа от покупок в торговых центрах назвали слишком навязчивых консультантов (36%), большое скопление людей (17%) и отсутствие свободного времени (31%). Каждая третья россиянка считает косметику хорошим универсальным подарком.

При выборе косметики россиянки ориентируются на отзывы в интернете (26%), изучают состав (22%) и только потом прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых (17%).