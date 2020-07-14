Выручка не светит: продажи солнцезащитных средств упали вдвое

Несмотря на теплую солнечную погоду, аптечные продажи солнцезащитной косметики за весну и часть лета 2020 года сократились практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом «Известиям» сообщили в аналитической компании DSM Group. Аналитики связывают спад спроса с сокращением поездок к морю из-за снижения доходов граждан, а также отсутствия возможности выехать за границу , а в городе солнцезащитные средства используют редко. При этом эксперты отмечают, что такие товары продают не только в аптеках, но скорее всего ситуация с реализацией солнцезащитных средств в других точках аналогична аптечной.

Крем не нужен

Со 2 марта по 5 июля 2020 года аптеки выручили от продажи солнцезащитных косметических средств 465,3 млн рублей. Это следует из данных еженедельного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». С 10-й по 27-ю неделю 2019 года объём продаж был на уровне 903,5 млн рублей. Таким образом, в этом году россияне тратили на санскрины почти вдвое меньше, чем в прошлом (-48,5%).

В натуральном эквиваленте продажи солнцезащитных средств сократились на 41,6% до 692,2 тыс. упаковок.

В условиях пандемии коронавируса многие россияне отказались от туров на море, ограничившись лишь поездками на дачи, объяснили аналитики DSM Group снижение спроса на санскрины . Кроме того, границы до сих пор остаются закрытыми, и цены на российских курортах сильно подскочили вверх, отметили специалисты. В средней полосе России солнечная активность менее агрессивная, чем в южных странах, и отдыхающие реже пользуются солнцезащитными средствами, полагают в DSM Group.

Действительно, часть граждан решила этим летом отказаться от пляжного отдыха и во время самоизоляции занялась бытом, посвятив время ремонту или семье, согласен кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев . Кроме того, повременить с идеей отдыха на юге России заставляют переполненные пляжи в Крыму и Сочи, отметил он.

Однако также стоит учитывать, что иностранные косметические товары в РФ подорожали на 10–35% , подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями». Разумеется, в условиях кризиса и снижения доходов многие люди экономят, полагает Александр Тимофеев.

Прогнозы были

Впрочем, данные DSM Group касаются лишь аптечных продаж солнцезащитных средств и не оценивают рынок в целом , заметил эксперт. А такая продукция также встречается в различных магазинах, киосках и палатках. Из-за большого количества каналов продаж общий объем реализации просчитать довольно сложно, подытожил Александр Тимофеев.

Можно предполагать, что ситуация с реализацией солнцезащитных средств в других точках аналогична аптечной, предполагает член совета Гильдии маркетологов Николас Коро . Вместе с санскринами падают продажи и других атрибутов отпуска: солнцезащитных очков, купальников, а также пляжной одежды, рассказал эксперт.

— То, что люди будут отказываться от поездок на отдых, и вместе с этим произойдет спад спроса на сопутствующие товары, было ясно еще в начале пандемического кризиса. Оптимистические прогнозы говорили о падении на четверть, пессимистичные — на 60-80%. Пока ситуация развивается в промежутке между этими вариантами , — пояснил Николас Коро.

Большая часть солнцезащитных средств имеет срок годности два года, поэтому остатки не проданной в этом году продукции многие компании смогут реализовать в следующем сезоне , считает эксперт. Однако небольшие производства, например, производящие премиальную косметику ручной работы, рискуют закрыться из-за спада продаж.

Не до отдыха

63% россиян в этом году планируют провести отпуск дома или на даче (в своем доме в деревне), показал ранее опрос сервиса «Яндекс.Путешествия». Главными причинами отказа от поездок стали неподходящая эпидемиологическая ситуация (34% респондентов), нехватка денег (30%), ограничения из-за вируса (29%) — например, необходимость носить маску и перчатки, соблюдение дистанции, закрытые границы. Также опрошенные остаются дома этим летом поскольку уже живут на морском побережье, путешествовать не позволяет здоровье (свое или родственников), идет ремонт, некому присмотреть за домашним питомцем.

При этом хотели бы отправиться в отпуск 76% россиян. Из них 65% мечтали бы провести его за границей, 35% — в России. Почти треть (32%) думающих о зарубежном отпуске готовы поменять решение и запланировать отдых на российских курортах, если границы летом не откроют. Остальные сообщили, что будут ждать снятия ограничений на международное авиасообщение.