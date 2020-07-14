 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда
Авто
В России запретят ремонтировать машины восстановленными запчастями
Мир
В Иране заявили о дипломатической ценности «ядерной сделки»
Мир
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Мир
Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»
/

Выручка не светит: продажи солнцезащитных средств упали вдвое

Россияне меньше путешествуют в теплые края, а в городах обходятся без такой косметики
Фото: TASS/Zuma/Patrick Lefevre
Главный слайд
Начало статьи
Выручка не светит: продажи солнцезащитных средств упали вдвое
2020-07-14 17:45:47">
2020-07-14 17:45:47
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на теплую солнечную погоду, аптечные продажи солнцезащитной косметики за весну и часть лета 2020 года сократились практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом «Известиям» сообщили в аналитической компании DSM Group. Аналитики связывают спад спроса с сокращением поездок к морю из-за снижения доходов граждан, а также отсутствия возможности выехать за границу, а в городе солнцезащитные средства используют редко. При этом эксперты отмечают, что такие товары продают не только в аптеках, но скорее всего ситуация с реализацией солнцезащитных средств в других точках аналогична аптечной.

Крем не нужен

Со 2 марта по 5 июля 2020 года аптеки выручили от продажи солнцезащитных косметических средств 465,3 млн рублей. Это следует из данных еженедельного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». С 10-й по 27-ю неделю 2019 года объём продаж был на уровне 903,5 млн рублей. Таким образом, в этом году россияне тратили на санскрины почти вдвое меньше, чем в прошлом (-48,5%).

В натуральном эквиваленте продажи солнцезащитных средств сократились на 41,6% до 692,2 тыс. упаковок.

В условиях пандемии коронавируса многие россияне отказались от туров на море, ограничившись лишь поездками на дачи, объяснили аналитики DSM Group снижение спроса на санскрины. Кроме того, границы до сих пор остаются закрытыми, и цены на российских курортах сильно подскочили вверх, отметили специалисты. В средней полосе России солнечная активность менее агрессивная, чем в южных странах, и отдыхающие реже пользуются солнцезащитными средствами, полагают в DSM Group.

Действительно, часть граждан решила этим летом отказаться от пляжного отдыха и во время самоизоляции занялась бытом, посвятив время ремонту или семье, согласен кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Кроме того, повременить с идеей отдыха на юге России заставляют переполненные пляжи в Крыму и Сочи, отметил он.

Однако также стоит учитывать, что иностранные косметические товары в РФ подорожали на 10–35%, подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями». Разумеется, в условиях кризиса и снижения доходов многие люди экономят, полагает Александр Тимофеев.

Прогнозы были

Впрочем, данные DSM Group касаются лишь аптечных продаж солнцезащитных средств и не оценивают рынок в целом, заметил эксперт. А такая продукция также встречается в различных магазинах, киосках и палатках. Из-за большого количества каналов продаж общий объем реализации просчитать довольно сложно, подытожил Александр Тимофеев.

Можно предполагать, что ситуация с реализацией солнцезащитных средств в других точках аналогична аптечной, предполагает член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. Вместе с санскринами падают продажи и других атрибутов отпуска: солнцезащитных очков, купальников, а также пляжной одежды, рассказал эксперт.

То, что люди будут отказываться от поездок на отдых, и вместе с этим произойдет спад спроса на сопутствующие товары, было ясно еще в начале пандемического кризиса. Оптимистические прогнозы говорили о падении на четверть, пессимистичные — на 60-80%. Пока ситуация развивается в промежутке между этими вариантами, — пояснил Николас Коро.

Большая часть солнцезащитных средств имеет срок годности два года, поэтому остатки не проданной в этом году продукции многие компании смогут реализовать в следующем сезоне, считает эксперт. Однако небольшие производства, например, производящие премиальную косметику ручной работы, рискуют закрыться из-за спада продаж.

Не до отдыха

63% россиян в этом году планируют провести отпуск дома или на даче (в своем доме в деревне), показал ранее опрос сервиса «Яндекс.Путешествия». Главными причинами отказа от поездок стали неподходящая эпидемиологическая ситуация (34% респондентов), нехватка денег (30%), ограничения из-за вируса (29%) — например, необходимость носить маску и перчатки, соблюдение дистанции, закрытые границы. Также опрошенные остаются дома этим летом поскольку уже живут на морском побережье, путешествовать не позволяет здоровье (свое или родственников), идет ремонт, некому присмотреть за домашним питомцем.

При этом хотели бы отправиться в отпуск 76% россиян. Из них 65% мечтали бы провести его за границей, 35% — в России. Почти треть (32%) думающих о зарубежном отпуске готовы поменять решение и запланировать отдых на российских курортах, если границы летом не откроют. Остальные сообщили, что будут ждать снятия ограничений на международное авиасообщение.

Справка «Известий»

Солнцезащитные средства стоит использовать даже в средней полосе России, следует из прошлогодних рекомендаций «Роскачества». Однако можно использовать косметику с низкой степенью защиты. Например, утром в Москве будет достаточно крема с фактором SPF 4–10, советовали специалисты. В то же время в Турции, где с утра палит солнце, необходимо средство с SPF 20–30 или даже выше. Для детей эксперты «Роскачества» рекомендуют использовать солнцезащитные средства с самой высокой степенью защиты – SPF 50.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020