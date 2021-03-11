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Украинского футбольного судью предупредили за разговор на русском языке

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Украинский футбольный судья Николай Кривоносов получил предупреждение за разговор на русском языке. Об этом 11 марта, в четверг, в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Русский и украинский языки - какой главнее?
В прессе промелькнуло сообщение, что на переговоры Ющенко - Путин выносился вопрос о статусе русского языка в Украине. Это должно было бы вызвать разнообразные чувства - от возмущения до удивления. Но только не одобрение. Между тем вопрос вообще ничего не вызвал. Почему? Ведь политизация того, что к политике не имеет отношения, есть один из видов мошенничества. А язык к политике отношения не имеет, хотя в свое время тов. Сталин в странной работе "Марксизм и вопросы языкознания" упорно доказывал обратное. Вождя всех народов и корифея всех наук давно развенчали, но язык упорно продолжают привязывать к чему-то очень политическому - то к буржуазному национализму, то к великодержавному шовинизму, то к ленинскому интернационализму. Вопросы языка решаются в институте литературы и языкознания, но никак не на встречах глав государств. А проблема государственного языка решается самой природой. Она аполитична, как аполитична вершина Говерлы, сколько бы раз на нее ни восходил президент. В Украине может быть один государственный язык - украинский. Что же касается русского языка, то его статус закреплен в статье 10 нашей Конституции: "В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України". Если здесь можно о чем-то спорить, то разве что о слове "захист". Русский язык вряд ли нуждается в защите - это язык великого народа, великой культуры и великой державы.

Такое решение в отношении арбитра было принято комитетом по этике и честной игре Федерации футбола Украины по итогам матча между «Львовом» и «Колосом». Игра прошла 21 февраля и завершилась со счетом 2:0 в пользу последних.

В ходе игры произошел конфликт между Кривоносовым, выступавшим резервным арбитром, и главным тренером львовской команды Виталием Шумским. Тренер обратился к судье на украинском языке, а ответ получил на русском. В этой связи Шумский высказал резервному судье недовольство.

За свое поведение тренер получил от главного арбитра игры Виктора Копиевского желтую карточку.

Впоследствии комитет по этике и честной игре подтвердил, что Николай Кривоносов не использовал государственный язык, что противоречит ст. 34 закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. Комитет принял решение о вынесении предупреждения арбитру и организаторам мероприятия.

Вместе с тем Шумскому также вынесли предупреждение за систематическое проявление несогласия с решениями судей.

Ранее, 22 января, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что украинский язык может получить официальный статус в Евросоюзе, если инициативу поддержат ведущие научные языковые институты. Он добавил, что это позволит усилить позиции страны на международной арене.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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