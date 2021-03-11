Украинского футбольного судью предупредили за разговор на русском языке

Украинский футбольный судья Николай Кривоносов получил предупреждение за разговор на русском языке. Об этом 11 марта, в четверг, в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Такое решение в отношении арбитра было принято комитетом по этике и честной игре Федерации футбола Украины по итогам матча между «Львовом» и «Колосом». Игра прошла 21 февраля и завершилась со счетом 2:0 в пользу последних.

В ходе игры произошел конфликт между Кривоносовым, выступавшим резервным арбитром, и главным тренером львовской команды Виталием Шумским. Тренер обратился к судье на украинском языке, а ответ получил на русском. В этой связи Шумский высказал резервному судье недовольство.

За свое поведение тренер получил от главного арбитра игры Виктора Копиевского желтую карточку.

Впоследствии комитет по этике и честной игре подтвердил, что Николай Кривоносов не использовал государственный язык, что противоречит ст. 34 закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. Комитет принял решение о вынесении предупреждения арбитру и организаторам мероприятия.

Вместе с тем Шумскому также вынесли предупреждение за систематическое проявление несогласия с решениями судей.

Ранее, 22 января, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что украинский язык может получить официальный статус в Евросоюзе, если инициативу поддержат ведущие научные языковые институты. Он добавил, что это позволит усилить позиции страны на международной арене.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.