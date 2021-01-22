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В Киеве предложили сделать украинский язык официальным в ЕС

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Украинский язык может получить официальный статус в Евросоюзе, если инициативу поддержат ведущие научные языковые институты. Об этом в пятницу, 22 января, заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

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Он добавил, что это позволит усилить позиции страны на международной арене.

«Сейчас мы ведем переговоры с европейской ассоциацией языковых институций, чтобы Украина получила ассоциированное членство до конца этого года». — отметил Креминь в беседе с порталом «Страна.ua».

По его словам, на его электронный адрес к 22 января прислано почти 190 жалоб о нарушении закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Большинство обращений поступило из Киева, нарушения замечены на вывесках, ценниках и на сайтах онлайн-магазинов.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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