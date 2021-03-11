Послание Путина Федеральному собранию запланировано в очном формате

Оглашение президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, как ожидается, пройдет в очном формате. Об этом заявил в четверг, 11 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы готовимся к очному формату», — сказал он в беседе с ТАСС.

Сам российский лидер ранее в этот же день сообщил, что подготовка к ежегодному посланию Федеральному собранию уже началась. Об этом он объявил на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

При этом точная дата послания еще не была объявлена. Так, 10 марта Песков затруднился озвучить примерную дату оглашения главой государтсва послания Федеральному собранию. По его словам, дата сдвигается.

новость дополняется