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Путин заявил о начале подготовки послания Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин сообщил, что подготовка к ежегодному посланию Федеральному собранию уже началась. Такое заявление глава государства сделал в четверг, 11 марта.

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«Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания», — сказал президент на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Путин подчеркнул, что мнения первых лиц российских ведущих компаний и предпринимательских объединений «в этой связи крайне важны».

Накануне в Кремле затруднились озвучить примерную дату оглашения президентом послания Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, дата сдвигается.

24 февраля представитель Кремля уже отмечал, что дата послания Путина пока не определена.

В том же месяце Песков опровергал сообщения о том, что обращение главы государства к Федеральному собранию состоится в течение недели после 24 февраля.

В Государственной думе сообщали «Известиям», что рассчитывают услышать в послании президента о возможном решении вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров.

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