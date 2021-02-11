В Госдуме рассказали об ожиданиях от послания президента

Решение проблемы индексации пенсий работающих пенсионеров рассчитывают услышать депутаты Госдумы в послании президента Федеральному собранию. Об этом «Известиям» рассказали сразу несколько парламентариев. По их мнению, это резонансный вопрос, с которым сегодня может разобраться только глава государства, уже обративший внимание на проблему.

«Я убежден, что прозвучат вопросы, связанные с социальной сферой, которая будет приоритетной. Уверен, что будет оглашено решение, связанное с возвратом пенсий работающим пенсионерам. Как показывает практика, решение таких принципиальных вопросов, как обеспечение горячим питанием школьников, выплаты семьям с детьми в возрасте от полутора лет и старше, предлагались разными инициаторами, но утверждались именно в послании президента», — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов также надеется, что тема индексации пенсий прозвучит. Тем более что президент уже дал поручение правительству ее проработать.

«Власть должна дать ответ на этот вопрос. Очевидно, что общество ждет этого», — заявил парламентарий «Известиям».

Ранее СМИ сообщали, что послание Владимира Путина может быть оглашено 23 или 24 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 февраля заявил, что пока в Кремле с датой обращения главы государства к Федеральному собранию не определились. По его словам, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

Однако несколько источников «Известий» в Госдуме и в «Единой России» по-прежнему убеждены, что послание президента пройдет в последнюю неделю февраля, с которой были перенесены пленарные заседания нижней палаты.

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О том и речь: чего Госдума и Совфед ждут от послания Федеральному собранию