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Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию

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Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена. Об этом в среду, 24 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет, пока дата не назначена, как только это произойдёт, мы, соответственно, вас проинформируем», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Песков в феврале уже опровергал сообщения о том, что обращение главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию состоится в течение недели после 24 февраля.

По словам представителя Кремля, в ходе послания Путин будет говорить о задачах по развитию страны, а также затронет тему предстоящих осенних выборов в Госдуму.

Депутаты Госдумы сообщали «Известиям», что рассчитывают услышать о возможном решении вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров в послании президента Федеральному собранию.

В конце января Песков сообщал, что дата и тематика послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены. Пресс-секретарь добавил, что формат послания также пока не обсуждался, все будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией.

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