В Кремле пока не определились с датой послания Путина Федеральному собранию

Дата и тематика послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены. Об этом в среду, 20 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По мере того как президент определится с датой послания, мы вас проинформируем», — заверил он.

По словам Пескова, формат послания также пока не обсуждался, всё будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Мы знаем, что какие-то позитивные новости в плане стабилизации эпидемиологической обстановки есть, но пока рано предаваться излишнему позитиву», — заключил пресс-секретарь.

Ранее в январе источник в парламенте заявил, что послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля.

В ноябре Дмитрий Песков сообщал, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года.

Президент России обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год.

В 2020 году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось 1 час и 12 минут. В ходе мероприятия российский лидер, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.

17 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Мероприятие впервые прошло в формате видео-конференц-связи на фоне эпидемической обстановки с коронавирусом.