Источник назвал вероятную дату послания президента Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля. Об этом в среду, 13 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

«Похоже, в середине февраля», — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

В ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года.

Президент России обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год.

В 2020 году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось 1 час и 12 минут. В ходе мероприятия российский лидер, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.

17 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Мероприятие впервые прошло в формате видео-конференц-связи на фоне эпидемической обстановки с коронавирусом. Глава государства находился в своей рeзиденции в Нoво-Огаревo.

При этом присутствовали элементы прямой линии: у россиян была возможность задать вопросы главе государства через приложение «Москва — Путину».

За почти 4,5 часа президент ответил более чем на 50 вопросов журналистов и обращений, поступивших в call-центр от граждан.