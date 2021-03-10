Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию

В Кремле затруднились назвать примерную дату оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Дата сдвигается, заявил 10 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет (точной даты. — Ред.). Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», — сказал Песков.

24 февраля пресс-секретарь президента уже отмечал, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не назначена.

При этом Песков в феврале опровергал сообщения о том, что обращение главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию состоится в течение недели после 24 февраля.

По словам представителя Кремля, в ходе послания Путин будет говорить о задачах по развитию страны, а также затронет тему предстоящих осенних выборов в Госдуму.

Депутаты Госдумы сообщали «Известиям», что рассчитывают услышать о возможном решении вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров в послании президента Федеральному собранию.

В конце января Песков сообщал, что дата и тематика послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены. Пресс-секретарь добавил, что формат послания также пока не обсуждался, всё будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией.