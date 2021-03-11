Счетная палата не зафиксировала риски при мониторинге использования средств ФНБ

Счетная палата РФ провела мониторинг использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на январь–ноябрь 2020 года, по результатам которого рисков не зафиксировала. Об этом в четверг, 11 марта, заявили «Известиям» в Счетной палате России.

В ведомстве подчеркнули, что окончательные выводы будут сделаны по итогам мониторинга всего года. При этом в Счетной палате указали на то, что объем потенциального использования средств ФНБ ограничен абсолютным значением объема недополученных нефтегазовых доходов в финансовом году.

Также подчеркивалось, что использование средств фонда за январь–ноябрь 2020 года составило 241,2 млрд рублей. По данным Минфина России, объем недополученных нефтегазовых доходов за аналогичный период 2020 года расчетно составил 284,9 млрд рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что в отчете Счетной палаты по итогам мониторинга исследования средств ФНБ за период с января по ноябрь 2020 года указывалось на исчерпание источников пополнения фонда в 2021 году, а дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение в 2022 году.

В свою очередь, аудитор ведомства Алексей Саватюгин отметил, что вместо дополнительных нефтегазовых доходов в 2021 году сформировались недополученные. Расчетная сумма нефтегазовых доходов за январь–март 2020 года составила 570 млрд рублей, а объем проданной валюты к августу достиг 646,194 млрд.

Согласно документу, по состоянию на 1 декабря 2020 года, доля ликвидных активов — средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России, в общем объеме ФНБ по сравнению с началом года снизилась с 79 до 65,3%.

Накануне вице-премьер России Александр Новак во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что Фонд национального благосостояния в 2021 году получит дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60 за баррель.