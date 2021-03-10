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ФНБ в 2021 году получит около 2,5 трлн рублей при средней цене нефти $60

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Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году получит дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60 за баррель. Об этом 10 марта рассказал вице-премьер России Александр Новак во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

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По словам Новака, в настоящее время отмечается рост цен на нефть. Он напомнил, что в апреле прошлого года стоимость барреля нефти марки Brent падала до $20/баррель, а сейчас уже превышает $65. Вице-премьер отметил, что средняя цена с начала года составляет около $60.

«При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в ФНБ могут составить в 2021 году около 2,5 трлн рублей», — заявил Новак.

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что РФ и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+. Он отметил, что эти договоренности дают результаты.

В начале марта состоялся министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, на котором рассматривались возможные уровни добычи государств — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

По итогам заседания Новак заявил, что Россия в феврале более чем на 100% исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

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