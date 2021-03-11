Евросоюз одобрил четвертую вакцину от COVID-19

Компания Janssen, входящая в американский холдинг Johnson & Johnson, получила от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса. Об этом 11 марта сообщили в регуляторе.

Отмечается, что использовать вакцину Janssen можно только лицам старше 18 лет.

«После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества», — отметили в агентстве.

Вакцина Janssen стала четвертым препаратом, зарегистрированным в Евросоюзе. Также в ЕС одобрены лекарства Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Отмечается, что окончательное решение по выведению вакцины Janssen на европейский рынок должна принять Европейская комиссия.

4 февраля компания Johnson & Johnson направила запрос в FDA об одобрении применения разработанной ею вакцины от коронавируса в экстренных ситуациях.

29 января Johnson & Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина, по результатам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%. Разработчик препарата оценивал эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.