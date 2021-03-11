Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Эксперт назвал главный недостаток рабочей четырехдневки
Мир
Украину предупредили о «двойном ударе» по экономике
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
СБУ поручено проверить соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании
Сюжет:

Евросоюз одобрил четвертую вакцину от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Janssen, входящая в американский холдинг Johnson & Johnson, получила от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса. Об этом 11 марта сообщили в регуляторе.

Опасные иглы: в даркнете начали продавать западные вакцины от COVID-19
На теневых площадках могут появиться просроченные или поддельные препараты, предупреждают эксперты

Отмечается, что использовать вакцину Janssen можно только лицам старше 18 лет.

«После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества», — отметили в агентстве.

Вакцина Janssen стала четвертым препаратом, зарегистрированным в Евросоюзе. Также в ЕС одобрены лекарства Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Отмечается, что окончательное решение по выведению вакцины Janssen на европейский рынок должна принять Европейская комиссия.

4 февраля компания Johnson & Johnson направила запрос в FDA об одобрении применения разработанной ею вакцины от коронавируса в экстренных ситуациях.

29 января Johnson & Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина, по результатам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%. Разработчик препарата оценивал эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021