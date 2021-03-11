Омбудсмен Москвы поддержала идею о четырехдневной рабочей неделе для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что поддерживает идею о четырехдневной рабочей неделе для женщин. Об этом она сообщила в четверг, 11 марта, во время круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».

«Мне кажется, очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин <…> Один день, когда женщина одна дома, а мужчина работает, это очень важно, поддержим», — отметила она.

Потяева добавила, что на женщинах всегда большая нагрузка, так как они совмещают и работу, и заботы о семье.

Однако она добавила, что мнения экспертов по этой теме расходятся.

«Мы посмотрим, как эта тема будет развиваться на уровне РФ, потому что эта тема не будет касаться только Москвы, эта тема будет касаться России. Поэтому наверняка будет обсуждаться, раз идея выдвинута. И мы в том числе, может, мониторинг проведем, как только откроется у нас личный прием населения», — объяснила Потяева.

Ранее, 2 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что введение четырехдневной рабочей недели пока не является актуальным в России. Однако позже к обсуждению этого вопроса можно будет вернуться.

В феврале стало известно, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. О готовности в будущем сократить рабочую неделю заявили 53% респондентов.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия COVID-19 оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев, будучи премьер-министром страны, заявил в начале июня 2019 года. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.