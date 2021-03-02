Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдуме призвали Украину прекратить шантаж Крыма водой
Общество
В МЧС предупредили о приближении тихоокеанского циклона к берегам Камчатки
Общество
Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии могут соединить внутри БКЛ
Общество
Матвиенко выступила за перевод всех школьников на пятидневку
Общество
Срочную службу предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию
Мир
В США признали Су-35 одним из самых красивых современных истребителей
Мир
Постпред США в ООН выступила за сотрудничество с РФ в условиях разногласий
Туризм
Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск в России
Наука
В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире

Матвиенко высказалась о вероятности введения четырехдневной рабочей недели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение четырехдневной рабочий недели пока не является актуальным в России. Об этом 2 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Не совершай ошибку: как уйти на удаленку и не потерять в зарплате
Россияне в целом готовы работать вне офиса

«Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня», — сказала она в интервью «РИА Новости».

Матвиенко выразила мнение, что время для введения четырехдневной недели еще не пришло, поэтому вносить изменения в Трудовой кодекс РФ пока нет необходимости.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев, будучи премьер-министром страны, заявил в начале июня 2019 года. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

В феврале текущего года отмечалось, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. О готовности в будущем сократить рабочую неделю заявили 53% респондентов. Еще 6% опрошенных сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем. При этом 41% участников опроса категорически не планируют такого шага в далеком будущем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021