Матвиенко высказалась о вероятности введения четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочий недели пока не является актуальным в России. Об этом 2 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня», — сказала она в интервью «РИА Новости».

Матвиенко выразила мнение, что время для введения четырехдневной недели еще не пришло, поэтому вносить изменения в Трудовой кодекс РФ пока нет необходимости.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев, будучи премьер-министром страны, заявил в начале июня 2019 года. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

В феврале текущего года отмечалось, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. О готовности в будущем сократить рабочую неделю заявили 53% респондентов. Еще 6% опрошенных сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем. При этом 41% участников опроса категорически не планируют такого шага в далеком будущем.