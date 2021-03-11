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Эксперт назвал главный недостаток рабочей четырехдневки

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Необходимость снижения уровня оплаты труда является одним из главных недостатков перехода на четырехдневку, рассказал «Известиям» коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий, в четверг, 11 марта.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что поддержит идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.

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«На сегодняшний день зарплаты женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин. Сокращение рабочей недели со стороны компаний может повлиять на уровень заработной платы», — сказал Владимир Корицкий.

По его словам, 61% работодателей считают, что с переходом на четырехдневную рабочую неделю придется снижать зарплаты сотрудникам, и лишь чуть более трети (36%) представителей компаний предполагают, что зарплаты не изменятся.

Всерьез же говорить о скором переходе на четырехдневку рано, полагает коммерческий директор «Работа.ру».

«Согласно нашему исследованию, только 6% компаний рассматривают сокращение рабочих дней уже в ближайшем будущем, а 53% организаций отметили, что будут готовы к сокращению рабочей недели только в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Позже в этом же месяце стало известно, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе.

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