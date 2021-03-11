Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин заявил о начале подготовки послания Федеральному собранию
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Общество
В ВОЗ заявили о небольшом улучшении ситуации с COVID-19 в России
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

НОВАТЭК предложил простимулировать строительство газопровода на Мурманск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правления российской газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что организация предлагает простимулировать строительство газопровода на Мурманск. Об этом он сообщил в четверг, 11 марта, в ходе совещания по повышению инвестиционной активности.

Он также отметил, что на данный момент решены все вопросы по инвестициям в инфраструктуру для проекта «Арктик СПГ 2», который направлен на производство сжиженного природного газа. По словам Михельсона, в подобный план строительства входит порядка 118 млрд рублей.

Два СПГ пара: Россия выходит на рынок сжиженного газа
Новые проекты отечественных компаний помогут нарастить поставки голубого топлива в Азию

«Относительно СПГ-проектов, более 25% операционных затрат — это транспортная составляющая. Из года в год мы увеличиваем объемы перевозок по Северному морскому пути, и мы ожидаем стабильных тарифов в рамках портовых сборов, канальных сборов в связи с увеличением объемов и с соответствующими предложениями обратились в правительство», — сказал глава НОВАТЭКа.

Следующий вопрос, по его словам, имеет чисто технический характер. Он рассказал, что в данный план входят два крупных порта, которые находятся в Мурманске и на Камчатке. Строительство газопровода получает валютное проектное финансирование, а так как по законам РФ тарифы на перевалку устанавливаются в рублях, Михельсон хотел бы попросить правительство сделать исключение для дальнейшей реализации проекта. Это позволит компании показать стабильность плана.

Он также обратился к президенту России с предложением разрешения для «Арктик СПГ 2» возможности перевалки на территории России и Арктической зоны, так как, по его словам, организация длительное время занималась подобной деятельностью в Норвегии.

«Арктик СПГ 2» предусматривает возведение трех технологических линий, которые позволят производить сжиженный природный газ мощностью 6,6 млн т в год. Правительство РФ 18 июля 2019 года одобрило строительство СПГ-терминала компании в Мурманской области.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что на севере России построят новые заводы СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021