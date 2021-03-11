НОВАТЭК предложил простимулировать строительство газопровода на Мурманск

Председатель правления российской газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что организация предлагает простимулировать строительство газопровода на Мурманск. Об этом он сообщил в четверг, 11 марта, в ходе совещания по повышению инвестиционной активности.

Он также отметил, что на данный момент решены все вопросы по инвестициям в инфраструктуру для проекта «Арктик СПГ 2», который направлен на производство сжиженного природного газа. По словам Михельсона, в подобный план строительства входит порядка 118 млрд рублей.

«Относительно СПГ-проектов, более 25% операционных затрат — это транспортная составляющая. Из года в год мы увеличиваем объемы перевозок по Северному морскому пути, и мы ожидаем стабильных тарифов в рамках портовых сборов, канальных сборов в связи с увеличением объемов и с соответствующими предложениями обратились в правительство», — сказал глава НОВАТЭКа.

Следующий вопрос, по его словам, имеет чисто технический характер. Он рассказал, что в данный план входят два крупных порта, которые находятся в Мурманске и на Камчатке. Строительство газопровода получает валютное проектное финансирование, а так как по законам РФ тарифы на перевалку устанавливаются в рублях, Михельсон хотел бы попросить правительство сделать исключение для дальнейшей реализации проекта. Это позволит компании показать стабильность плана.

Он также обратился к президенту России с предложением разрешения для «Арктик СПГ 2» возможности перевалки на территории России и Арктической зоны, так как, по его словам, организация длительное время занималась подобной деятельностью в Норвегии.

«Арктик СПГ 2» предусматривает возведение трех технологических линий, которые позволят производить сжиженный природный газ мощностью 6,6 млн т в год. Правительство РФ 18 июля 2019 года одобрило строительство СПГ-терминала компании в Мурманской области.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что на севере России построят новые заводы СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».