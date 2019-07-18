Кабмин одобрил строительство СПГ-терминала в Мурманской области

Правительство России одобрило строительство СПГ-терминала компании «Новатэк» в Мурманской области. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в схему территориального планирования России. Согласно документу, в схему включено строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Ура в Мурманской области. Мощность терминала составит почти 20,9 млн т в год.

Правительство России утвердило план по строительству СПГ-терминала в Мурманске в конце апреля. В проект входят два плавучих газовых хранилища, вспомогательный причал и береговая инфраструктура. Инвестиции в проект оцениваются в 70 млрд рублей.

В январе 2019 года президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему сжиженного природного газа с плавучей платформы в Калининграде.