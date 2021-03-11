Американка умерла спустя четыре дня после получения дозы вакцины Moderna

Жительница США из штата Юта умерла спустя четыре дня после вакцинации второй дозой препарата от COVID-19 компании Moderna. Об этом сообщил телеканал KUTV 10 марта.

Журналисты телеканала провели расследование и выяснили, что 39-летняя Кассиди Курилл из города Огден в штате Юта получила 1 февраля вторую дозу вакцины, которую производит Moderna. На третий день она почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Курилл госпитализировали. Уточняется, что женщина жаловалась на сильное сердцебиение.

Взятые в больнице анализы показали, что у женщины плохо функционирует печень. Затем ее перевезли в медицинский центр в городе Мюррей для трансплантации печени, но ее состояние не удалось стабилизировать. У Курилл отказали печень, сердце, почки и она умерла.

При этом родственники умершей рассказали, что Курилл отличалась хорошим здоровьем и «имела больше энергии, чем кто-либо другой». Семья Курилл запросила вскрытие, результаты его пока неизвестны. Также не подтверждена связь смерти Курилл с вакциной.

Ранее, 5 марта, американские врачи обнаружили отсроченный побочный эффект у вакцины Moderna. У некоторые людей вакцина вызвать кожные высыпания и воспаления более чем через 10 дней после первой прививки.

До этого, 3 марта, сообщалось, что в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. После прививки у мужчины появилась головная боль и поднялась температура. Через 10 дней симптомы усилились, спасателя госпитализировали. Позже стало известно о смерти пациента.

В конце февраля в Швейцарии умерли 16 человек после вакцинации. Информацию опубликовало агентство по терапевтической продукции Swissmedic, которое изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от COVID-19, в 16 случаях были зарегистрированы смертельные исходы после прививки. Сообщалось, что эти уведомление касались вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.