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Медики США обнаружили отсроченный побочный эффект у вакцины Moderna

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Американские врачи обнаружили, что использование вакцины от COVID-19 компании Moderna может вызвать кожные высыпания и воспаления более чем через десять дней после первой прививки, сообщает журнал New England Journal of Medicine, в котором опубликованы результаты соответствующего исследования.

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В среднем высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы препарата, всего реакция возникала в промежутке от 4 до 11 дней. Подобная реакция на препарат была обнаружена у 12 пациентов.

«Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», — отметили авторы исследования.

Тем не менее, врачи убедили пациентов с выявленными проблемами сделать вторую инъекцию и закончить иммунизацию.

Отмечается, что после второй прививки кожное воспаление той же интенсивности возникло только у трех человек, еще у троих реакция была слабее. Остальная половина перенесла вторую прививку безболезненно.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

После прививки у мужчины появилась головная боль и поднялась температура. Через 10 дней симптомы усилились, спасателя госпитализировали. Позже стало известно о смерти пациента.

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