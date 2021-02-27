В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек

Правительство Швейцарии в пятницу, 26 февраля, на своем сайте опубликовало информацию агентства по терапевтической продукции Swissmedic, которое изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавирусной инфекции, в 16 случаях были зарегистрированы смертельные исходы после прививки.

В сообщении отмечается, что большинство этих уведомлений — 199 и 154 соответственно — касались вакцины Comirnaty, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, и вакцины компании из США Moderna.

В 95 случаях после прививки потребовалась госпитализация вакцинированных. У них наблюдались головная боль, аллергические реакции, включая анафилактический шок, и собственно само заболевание COVID-19.

В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли «по прошествии более или менее длительного промежутка времени». Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство из них имели серьезные заболевания до прививки, в частности сердечно-сосудистые и легочные.

«Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией», — пояснили в Swissmedic. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19».

Ранее, 5 февраля, швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях были зарегистрированы летальные исходы. В Swissmedic отмечали, что ничто конкретно не указывало на то, что причиной смерти послужила вакцинация.

Вакцинация в Швейцарии стартовала 23 декабря прошлого года. Разрешено применение двух вакцин — Pfizer/BioNTech и Moderna.

17 февраля Федеральный совет Швейцарии после консультаций с кантонами принял решение ослабить некоторые ограничения, введенные на фоне коронавируса. С 1 марта снова откроются магазины, музеи и читальные залы библиотек, а также спортивные и развлекательные объекты на открытом воздухе, зоопарки и ботанические сады. Также будут разрешены мероприятия на открытом воздухе, спортивные и культурные мероприятия с участием до 15 человек. Молодые люди в возрасте до 20 лет смогут принимать участие в большинстве спортивных и культурных мероприятий без ограничений. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 22 марта, но всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

С начала пандемии, по данным портала Worldometer, зафиксировано 554 932 случая коронавирусной инфекции, умер 9271 пациент.