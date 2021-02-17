Швейцария смягчит карантинные ограничения с 1 марта

Правительство Швейцарии с 1 марта ослабит ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду, 17 февраля, на сайте правительства страны.

Планируется открыть магазины, музеи, библиотеки, а также допустить людей на спортивные и развлекательные объекты.

«Частные мероприятия с участием максимум 15 человек будут снова возможны на открытом воздухе. Молодые люди в возрасте до 18 лет должны вновь получить доступ к большинству спортивных и культурных мероприятий», — говорится в тексте.

Окончательное решение о принятии этих послаблений федеральный совет примет 24 февраля после консультаций с кантонами, передает RT.

Ранее в этот же день научный советник британского правительства Марк Вулхаус заявил, что основные заражения COVID-19 происходят в помещениях, а не на свежем воздухе, пишет «Москва 24».

По мнению эксперта, правительству необходимо учесть данную информацию при принятии решения о сроках выхода из режима социальных ограничений.