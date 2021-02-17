Эксперт оценил риск передачи COVID-19 на свежем воздухе

Основные заражения COVID-19 происходят в помещениях, а не на свежем воздухе. Об этом в среду, 17 февраля, заявил научный советник британского правительства Марк Вулхаус.

«Свидетельства, в том числе за март и апрель прошлого года после начала эпидемии в Британии, показывают, что вирус не распространяется достаточно хорошо на открытых пространствах. Есть очень и очень небольшое количество свидетельств, говорящих о том, что какие-либо случаи заражения случались в Британии на свежем воздухе», — рассказал эксперт в ходе своего выступления в палате общин британского парламента.

Кроме того, эксперт считает, что правительству необходимо учесть данную информацию при принятии решения о сроках выхода из режима социальных ограничений.

Ранее в этот день в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавирусной инфекции, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Новый вариант получил название B1525. Специалисты из Эдинбурга обнаружили его с помощью секвенирования образцов из Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Ганы (4), Канады (2), Австралии (2), Иордании (2) и Испании (1).

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Как подтвердили исследования, эта мутация распространяется быстрее. По данным ВОЗ, британский штамм уже зафиксировали более чем в 60 странах.