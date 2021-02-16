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В Британии выявили еще один вариант коронавируса
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В Британии выявили еще один вариант коронавируса

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В Великобритании обнаружена новая мутация коронавирусной инфекции, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила The Guardian со ссылкой на исследование шотландских ученых.

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Новый вариант получил название B1525. Специалисты из Эдинбурга обнаружили его с помощью секвенирования образцов из Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Ганы (4), Канады (2), Австралии (2), Иордании (2) и Испании (1).

По данным газеты, самые ранние случаи выявлены в декабре британскими и нигерийскими учеными.

Как отмечают исследователи, новый вариант отличается от доминирующего в Великобритании кентского штамма мутацией Е484К в шиповидном белке, которая также наблюдается у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей COVID-19.

На этом фоне шотландские эксперты призвали власти страны увеличить количество тестирований на COVID-19 в тех районах страны, где уже был обнаружен новый вариант.

Ранее в этот день специалисты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) пришли к выводу, что обнаруженный в декабре в Великобритании штамм коронавируса является более опасным, чем исходная форма SARS-CoV-2.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

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