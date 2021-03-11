Путин назвал формулу успеха для бизнеса

Ориентированные на долгосрочную стратегию компании успешно преодолевают спады в экономике в отличие от тех, кто гонится за быстрой прибылью. Об этом в четверг, 11 марта, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по повышению инвестиционной активности.

«И в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе вдолгую, на перспективу. Расходы на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию», — сказал российский лидер.

На совещании глава государства также выразил уверенность в том, что российские экспортеры закончат 2021 год с хорошими финансовыми результатами.

«С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом», — спрогнозировал Путин.

Полученные средства он предложил инвестировать в развитие экономики. По словам президента, 2020 год из-за пандемии коронавируса стал худшим для мировой экономики после Второй мировой войны.

«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», — констатировал российский лидер.

При этом он указал на то, что своевременно принятые властями меры позволили России преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление.