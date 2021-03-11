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Французский эксперт назвал «Спутник V» научным успехом России

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Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является научным и геополитическим успехом России. Об этом 11 марта заявил глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в РФ Жан де Глиниасти.

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«Вакцина «Спутник V» является выдающимся научным, медицинским и геополитическим достижением России», — сказал он в беседе с ТАСС.

Де Глиниасти напомнил, что Венгрия и некоторые другие страны попросили о поставках «Спутника V», не став дожидаться одобрения вакцины Брюсселем. Это одобрение, как отметил эксперт, «является, кстати, факультативным».

Также он выразил мнение, что к российской вакцине «в случае необходимости» могут прибегнуть и другие страны ЕС. В частности, он указал, что французские, испанские и немецкие власти уже выразили готовность использовать «Спутник V» в случае возникновения такой потребности.

«Проблема состоит в мобилизации индустрии для производства вакцины. Эта промышленность и в ЕС, и в России уже и так работает на полную мощь», — указал де Глиниасти.

Он полагает, что перспективы экспорта «Спутник V» будут зависеть от наличия возможности производить препарат в достаточном количестве.

Эксперт добавил, что, например, налаживание производства в Италии «не будет столь легким процессом, как хотелось бы».

10 марта глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при Институте Роберта Коха Томас Мертенс похвалил работу российских исследователей и сам препарат «Спутник V». Глава STIKO выразил мнение, что в скором времени вакцина будет зарегистрирована в Евросоюзе.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

9 февраля сообщалось, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюз, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Россия 11 августа прошлого года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Центром имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован во многих государствах. «Спутник V» — векторная вакцина на основе аденовируса человека.

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