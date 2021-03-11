В Турции допустили закупку российских Су-35 и Су-57

Анкара не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, однако предпочтение отдает разработке ее собственных истребителей пятого поколения. Об этом в четверг, 11 марта, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

«Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет»,— ответил он на соответствующий вопрос.

Министр уточнил, что принципиальной позиции по этому вопросу у властей республики нет. Препятствием для закупки, по его словам, могут стать лишь сложности с внедрением истребителей в систему вооружения страны или проблемы с запуском.

Варанк добавил, что подобные вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран, пишет «РИА Новости».

Кроме того, 3 марта стало известно, что Турция продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем С-400, несмотря на давление со стороны США.