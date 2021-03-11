Комитет ГД рекомендовал ужесточить наказание за реабилитацию нацизма

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания в четверг, 11 марта, рекомендовал принять во втором чтении пакет законопроектов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.

Согласно предложениям комитета, за подобные нарушения будет грозить максимальный штраф до 5 млн рублей или пять лет лишения свободы.

Поправки вносятся в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, документ Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля.

2 марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила идею ужесточить наказание за оскорбление ветеранов. Она отметила, что никогда не думала, что придется принимать подобного рода закон.

По словам председателя комитета по информполитике Госдумы Александра Хинштейна, дело блогера Алексея Навального, которого 20 февраля признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, не единственное.