В Белоруссии выявили случаи заболевания британским штаммом COVID-19

В Белоруссии впервые зарегистрировали случаи заболевания британским штаммом COVID-19. Об этом сообщила в четверг, 11 марта, пресс-служба минздрава республики агентству БелТА.

«Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у людей, прибывших из-за рубежа, — Польши, Украины, Египта. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, наличие британского штамма подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. По словам заведующей лаборатории диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ Елены Гасич, «в образцах выявлена делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для британского» варианта вируса».

«Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в четырех пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для британского варианта вируса», — добавила Гасич.

В пресс-службе минздрава отметили, что борьбу с пандемией COVID-19 осложняет изменчивость возбудителя инфекции, что характерно для РНК-геномных вирусов, таких как грипп и ВИЧ. Возбудители инфекции адаптируются к чувствительным клеткам и за счет этого поддерживают и развивают свою популяцию.

В этот же день врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какими способами диагностируют различные мутации COVID-19. Он отметил, что специалисты в основном применяют метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени, а также антигенные тесты. Однако тесты используются реже. По словам врача, для клинической диагностики и лечения конкретного пациента определение штамма не имеет значения.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.