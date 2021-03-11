Эксперты подсчитали стоимость приготовления стопки блинов на Масленицу

Приготовление стопки традиционных блинов на Масленицу обойдется в 303 рубля. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса доставки продуктов и товаров «Сбермаркет», которое поступило в «Известия» в четверг, 11 марта.

«Традиционная стопка блинов на молоке обойдется в 303 рубля: в эту цену входят молоко, яйца, мука, масло, сахар-песок. Этого набора хватит, чтобы приготовить блины на большую семью», — отмечается в исследовании.

Классические топпинги — сметана, мед, сливочное масло — в среднем будут стоить до 200 рублей. Из ингредиентов для традиционных блинов россияне стали чаще покупать сметану (+1%) и кефир (+1,3%). Продажи молока и яиц сохранились на уровне прошлого года, отметили эксперты.

Согласно исследованию, веганские блины на сахарозаменителе, растительном молоке и рисовой муке будут стоить 695 рублей. К ним можно добавить сироп агавы — такая порция будет стоить 1195 рублей. Порция блинов с финиковым топпингом обойдется в 835 рублей.

ЗОЖ-блины с авокадо, слабосоленой семгой и кунжутными семечками будут стоить 909 рублей. Такие же блины, по сведениям аналитиков, на овсяной муке будут дороже на 90 рублей, их цена составит почти 1 тыс. рублей.

Самыми дорогими оказались блины с черной икрой: средняя стоимость банки такой икры весом 50 г составляет 3650 рублей. Чтобы приготовить классические блины и добавить в них начинку из этого вида икры, нужно заплатить 3953 рубля. Блины с красной икрой обойдутся дешевле: в среднем банка красной икры весом 140 г стоит 765 рублей, а порция блинов с такой икрой — 1068 рублей, добавили специалисты.

Масленичная неделя в этом году длится с 8 по 14 марта.

В начале марта экономисты Банка России подготовили для жителей Москвы и области традиционный «индекс блинов» и рассчитали стоимость приготовления этого блюда. Так, приготовление стопки блинов, по сведениям представителей ЦБ, обойдется московской семье из четырех человек в 125 рублей, а подмосковной — в 118 рублей.