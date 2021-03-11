Эксперт объяснил опасность самостоятельного освобождения из застрявшего лифта

Попытки самостоятельно выбраться из застрявшего лифта опасны. Об этом в четверг, 11 марта, заявил руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов.

«Если вы застряли, то никогда не пытайтесь самостоятельно освободиться из кабины лифта. Особенно это опасно делать в том случае, если кабина остановилась между этажами», — отметил специалист в интервью «РИА Новости».

Как подчеркнул эксперт, в этом случае правильнее будет вызвать диспетчера и объяснить ему ситуацию. Он отметил, что электромеханик обычно приезжает в течение 30 минут и его не надо торопить, поскольку сначала тот «должен отключить питание лифта, а уже потом заняться вашим освобождением».

Толстов также успокоил тех, кто волнуется, что лифт может внезапно упасть.

«Лифт не падает. Он держится на нескольких тросах. Как правило, их количество от 3 до 8 штук. Вероятность того, что порвутся все, исключена», — добавил он.

Специалист также развенчал еще один распространенный миф, согласно которому воздух в лифте может закончиться, и человек задохнется, пока ожидает своего вызволения.

«Шахта — это, по сути, труба. Там постоянно циркулирует воздух. А кабина лифта устроена так, что внизу и сверху есть специальные вентиляционные решетки. Таким образом, кабина всё время пассивно вентилируется», — объяснил Толстов.

12 января в Минстрое сообщили, что на замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей. В настоящее время на эти цели идут средства, собранные с жильцов за капремонт.