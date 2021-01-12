Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США внесли Кубу в список спонсирующих терроризм стран
Мир
ФБР предупредило о вооруженных протестах из-за импичмента Трампа
Общество
Синоптики предупредили о морозах в Москве до –24 градусов
Мир
Эрдоган призвал жителей экономить воду
Мир
Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Общество
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Мир
У главы МИД Абхазии выявили коронавирус
Мир
Два человека погибли в перестрелке в Афинах
Происшествия
В Чувашии погибли три человека при пожаре в доме

На замену лифтов в 2021 году выделят 1,35 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт.

Механизм подъема: для замены старых лифтов не хватает 150 млрд рублей
К 2025 году необходимо поменять 144 тыс. машин

В конце 2020 года было принято постановление правительства об изменениях предоставления финансовой поддержки субъектам на проведение капремонта, в частности, на замену лифтов. По общенациональному плану на эти цели в 2021 году выделили 750 млн рублей, дополнительно в Фонде содействия развитию ЖКХ предусмотрены еще 600 млн рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Предусмотренные для помощи 1,35 млрд рублей направят на погашение процентов по факторингу или другим видам кредитования, уточнила председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Также средства могут использовать на оплату части расходов из бюджетов субъектов, если они помогали при замене лифтов, добавили в пресс-службе Фонда содействия развитию ЖКХ.

Сегодня в России больше 160 тыс. лифтов работают дольше срока годности и нуждаются в замене, а к 2024 году их число вырастет до 200 тыс., сказал «Известиям» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Суммарная стоимость работ по замене всех этих лифтов до 2025 года составляет 360 млрд рублей, сообщила Ирина Булгакова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поворотный элемент: государство профинансирует замену лифтов

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020