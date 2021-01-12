На замену лифтов в 2021 году выделят 1,35 млрд рублей

На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт.

В конце 2020 года было принято постановление правительства об изменениях предоставления финансовой поддержки субъектам на проведение капремонта, в частности, на замену лифтов. По общенациональному плану на эти цели в 2021 году выделили 750 млн рублей, дополнительно в Фонде содействия развитию ЖКХ предусмотрены еще 600 млн рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Предусмотренные для помощи 1,35 млрд рублей направят на погашение процентов по факторингу или другим видам кредитования, уточнила председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Также средства могут использовать на оплату части расходов из бюджетов субъектов, если они помогали при замене лифтов, добавили в пресс-службе Фонда содействия развитию ЖКХ.

Сегодня в России больше 160 тыс. лифтов работают дольше срока годности и нуждаются в замене, а к 2024 году их число вырастет до 200 тыс., сказал «Известиям» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Суммарная стоимость работ по замене всех этих лифтов до 2025 года составляет 360 млрд рублей, сообщила Ирина Булгакова.

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