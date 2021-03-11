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Американцы назвали Китай главной угрозой США

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В ходе опроса проведенного Институтом Рональда Рейгана выяснилось, что главной угрозой для США американцы считают Китай. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Более трети американцев (37%) считают Китай страной, представляющей самую большую угрозу для Соединенных Штатов, по сравнению с 21% в 2018 году... За тот же период число американцев, считающих Россию самой большой угрозой, снизилось с 30% до 16 %», — говорится в документе.

В основном такого мнения придерживаются респонденты-республиканцы. По их мнению, второе место по степени угрозы занимает КНДР с 12%, далее идет Иран (10%), а уже потом Россия (6%). Демократы, напротив, главной угрозой считают Россию (28%), а Китай ставят на второе место по опасности для Вашингтона (20%).

Также американцы имеют неблагоприятное мнение относительно «китайской политической системы и Коммунистической партии Китая» и обеспокоены нарушениями прав человека в КНР и хотят, чтобы США поддержали «продемократическое движение в Гонконге».

Основной проблемой, связанной с Россией, граждане США считают кибератаки. Об этом заявили 82% участников опроса.

Ранее, 1 марта, результаты ежегодного исследования социологической службы Gallup показали, что негативно к РФ относятся 77% американцев, положительно — 22%, еще 1% респондентов воздержался от ответа. Эти показатели стали худшими с 1989 года — времени проведения первого такого опроса.

Отмечается, что благоприятное мнение о России за год снизилось на шесть пунктов до нового минимума.

2 марта спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила, что властям в США необходимо формирование образа врага в лице России для того, чтобы наращивать военный бюджет. Именно поэтому из Вашингтона идут высказывания о том, что «от России исходит угроза».

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