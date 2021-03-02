Матвиенко объяснила цель создания Вашингтоном образа врага в лице РФ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила, что властям в США необходимо формирование образа врага в лице России для того, чтобы наращивать военный бюджет. Именно поэтому из Вашингтона идут высказывания о том, что «от России исходит угроза», заявила политик в интервью «РИА Новости», опубликованном во вторник, 2 марта.

При этом Матвиенко подчеркнула, что российская сторона постоянно демонстрирует американцам свою готовность к взаимовыгодным отношениям, которые должны основываться на принципах равенства, доверия и взаимного уважения.

За последние 30 лет, как подчеркнула спикер Совфеда, Москва не сделала ни одного недружественного, враждебного или агрессивного шага в сторону Вашингтона.

«На чем базируются такие высказывания? Только на том, что нужен враг? Для военно-промышленного комплекса? Для наращивания вооружений и бюджета? Нужно назначить кого-то врагом — вот они и пытаются это сделать», — заявила Матвиенко.

Новый президент США Джозеф Байден является опытным политиком, отметила спикер Совфеда. При этом она напомнила поговорку, что «короля играет свита», и отметила, что «свита» Байдена недружественно настроена по отношению к России и именно поэтому от нее исходят различные антироссийские заявления.

В декабре прошлого года сенат конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Согласно документу, на национальную оборону Соединенных Штатов в 2021 году выделяется $740,5 млрд. При этом проект в числе прочего предусматривает выделение средств против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также рестрикции против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Кроме того, документ включает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и другие меры, направленные против России.

Однако тогдашний президент США Дональд Трамп раскритиковал проект, назвав его «подарком» России и Китаю, а позднее наложил на него вето. Несмотря на блокировку проекта президентом, уже в начале января 2021 года американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год.

19 февраля уже ставший президентом США Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».