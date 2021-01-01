Сенат США преодолел вето Трампа и проголосовал за оборонный бюджет

Американский Сенат проголосовал в пятницу, 1 января, за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента страны Дональда Трампа.

Отмечается, что за принятый документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты Конгресса США, пишет CBS News.

Дональд Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его «подарком» России и Китаю, и наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса документ.

Основные претензии главы Белого дома касались содержащихся в документе статей о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мер, которые вводят ответственность социальных сетей и СМИ за публикуемый ими контент.

29 декабря палата представителей конгресса США преодолела вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на оборонный бюджет в размере $740 млрд.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, включающий пакет экономической помощи в размере $900 млрд в связи с пандемией COVID-19.

Отмечается, что с минувшей субботы безработные граждане США лишились бы пособий, если бы Трамп отказался подписать документ. Кроме того, подписание позволило избежать так называемого шатдауна до сентября 2021 года.

Американские законодатели не смогли согласовать полноценный бюджет к 1 октября, когда в США начался 2021 финансовый год. В результате принималось уже несколько резолюций о продлении финансирования госучреждений. Последняя, на один день, была подписана Трампом 20 декабря.

В этот же день республиканцы и демократы в конгрессе США смогли уладить разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти $900 млрд.