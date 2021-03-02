Рекордный процент американцев заявил о негативном отношении к России

Рекордное число жителей США заявили о своем негативном отношении к России, свидетельствуют результаты ежегодного исследования социологической службы Gallup, опубликованные 1 марта.

Так, согласно опросу, негативно к РФ относятся 77% американцев, положительно — 22%, еще 1% респондентов воздержался от ответа.

Эти показатели стали худшими с 1989 года — времени проведения первого такого опроса.

Отмечается, что благоприятное мнение о России за год снизилось на шесть пунктов до нового минимума.

Среди республиканцев и независимых положительно к стране относится каждый четвертый — 25 и 24% соответственно. При этом среди демократов этот показатель составляет всего 16%.

Кроме того, оказалось, что «в целом негативно» к РФ относится 41% жителей США. Благоприятно — 22% американцев, из них 17% «в целом благоприятствуют», еще 5% относятся «очень хорошо».

Опрос 2021 года показал, что американцы наиболее благосклонно на международной арене относятся к Канаде — 92% положительных откликов участников исследования. В свою очередь наименее благоприятно отношение граждан США к Китаю (20%), Ирану (13%) и Северной Корее (11%).

Исследование проводилось в период с 3 по 18 февраля среди 1021 американца.

2 марта спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила, что властям в США необходимо формирование образа врага в лице России для того, чтобы наращивать военный бюджет. Именно поэтому из Вашингтона идут высказывания о том, что «от России исходит угроза».